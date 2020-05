Governo vai distribuir 80 mil cobertores para famílias carentes

Licitação já foi aberta para compra dos itens, que serão distribuídos em diferentes cidades do Estado

O governo estadual vai comprar 80 mil cobertores, que serão distribuídos para famílias carentes, nas cidades de Mato Grosso do Sul. Estes itens serão adquiridos por meio de recursos do FIS (Fundo de Investimento Social). A distribuição do material será feita diretamente pelos Cras (Centros de Referência de Assistência Social).





Além da resolução que autoriza a aquisição dos cobertores, também foi lançado hoje (25), no Diário Oficial do Estado, uma licitação para compra dos itens, que serão pelo modelo de pregão presencial, marcado para a abertura das propostas no dia 05 de junho deste ano.





A licitação feita pela SAD (Secretaria Estadual de Administração) vai fazer o registro de preços, para escolher o modelo e o valor mais viável ao Estado, após concorrência das empresas interessadas. Depois da compra dos cobertores, estes serão repassados para os centros de referência de assistência social, que irão distribuir as famílias, para ajudar no inverno deste ano.





Ações – Durante a pandemia do coronavírus, a Secretaria de Assistência Social também está a frente da distribuição de cestas de alimentos também para famílias carentes, neste momento em que muitos perderam fonte de renda. Esta ação tem o apoio da Defesa Civil e das pastas municipais para escolha das pessoas que vão receber os itens.