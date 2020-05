Governo seleciona ações municipais de combate à violência contra mulher

Trabalhos escolhidos serão divulgados e apresentados no lançamento da campanha "Agosto Lilás"

Subsecretária das Mulheres, Luciana Azambuja, durante campanha ©Edemir Rodrigues

O governo estadual lança concurso para selecionar programas de combate a violência contra mulher, nas prefeituras de Mato Grosso do Sul. Os melhores trabalhos serão divulgados em solenidade, na abertura da campanha “Agosto Lilás”. Não haverá pagamento em dinheiro aos municípios.





As inscrições dos programas serão de 12 de maio a 09 de junho, sendo que no dia 08 de julho será feito a divulgação dos trabalhos escolhidos. A solenidade (campanha) está prevista para ocorrer em 1° de agosto deste ano. As ações já precisam estar em prática ao menos em seis meses.





Não haverá cobrança de taxa de inscrição e as prefeituras podem mandar mais de um programa em atividade. As propostas selecionadas serão divulgadas nos sites e mídias sociais do governo estadual, com os municípios recebendo o selo social “prefeitura amiga da mulher”.





A intenção é escolher os programas inovadores, que além de combater a violência (contra mulher), também tenham ações de incentivo ao empreendedorismo feminino. A intenção é que os trabalhos também tratem de proteção aos direitos e enfrentamento ao preconceito e discriminação.





Fonte: campograndenews