Governador diz que repasse federal vai ajudar a recuperar prejuízos

Ajuda financeira aos estados e município foi aprovada ontem (06) no Senado Federal

O governador Reinaldo Azambuja (PSDB) afirmou que o repasse de R$ 702 milhões a Mato Grosso do Sul, por meio do pacote de socorro financeiro da União, vai ajudar o Estado a recuperar os prejuízos sofridos durante a pandemia do coronavírus.





O projeto de socorro aos estados e município foi aprovado em definitivo, ontem (06), no Senado Federal. “Recurso importante que ajudará o Estado a recuperar perdas. Foi uma decisão acertada do Congresso Nacional. Se chegar no dia 15 de maio, como é previsto no projeto de lei, com certeza nos dará condições de reparar perdas”, disse o tucano.





Reinaldo disse que com este recurso vai se garantir o pagamento de salários e obrigações com fornecedores, principalmente segundo o tucano, nas questões relacionadas a saúde. “Setor que hoje é a prioridade de Mato Grosso do Sul”, descreveu.





O texto aprovado no Senado prevê o repasse de R$ 702 milhões ao Estado, sendo R$ 622 milhões para livre aplicação e mais R$ 80 (milhões) direcionados para saúde pública e enfrentamento à pandemia.





Já os municípios de Mato Grosso do Sul vão receber R$ 461 milhões, o que somado com o repasse ao Estado, chega-se ao aporte de R$ 1,16 bilhão para Mato Grosso do Sul. Neste pacote de socorro (financeiro), também tem a suspensão da dívida com a União até dezembro deste ano, que vai gerar uma economia ao Estado de R$ 40 milhões por mês.