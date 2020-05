FRONTEIRA| Comerciantes Pedro Juan Caballero começam a fechar seus negócios

O “fantasma” do desemprego ronda a fronteira ©La Nacion Comerciantes da cidade de Pedro Juan Caballero garantem que muitas das empresas estão fechando devido ao bloqueio da fronteira. Mencionaram que o movimento interno não gera os recursos necessários para pagar os salários e aluguéis de seus trabalhadores.





“Hoje estamos falando de um alto grau de desemprego e um grande número de desempregados. Existem muitas empresas que estão fechando. Já estávamos vindo de anos muito complicados e com essa pandemia não há realmente outra ”, disse Víctor Barreto, presidente da Câmara de Comércio da capital Amambay.





Ele comentou que, do lado da saúde, tudo está indo muito bem, porque não há muitos infectados com coronavírus, mas que, do lado comercial, a situação se tornou muito difícil. A economia de Pedro Juan Caballero é praticamente 100% dependente do comércio e do turismo, setores completamente inativos, afirmou.





Nossa economia foi baseada nas universidades da carreira médica, pois tínhamos estrangeiros suficientes. Conversamos sobre 10 a 12 mil estudantes gerando US $ 10.000 por mês e isso foi perdido. Afeta a parte gastronômica, aluguel e moradia. O fechamento afetou bastante a economia “, enfatizou.