FÁTIMA DO SUL| Já são 5 casos de covid-19 no Município com contágio em frigorífico

Número foi confirmado ainda no sábado pela secretaria municipal de saúde depois do primeiro caso confirmado

Contágio começou quando funcionária do frigorífico testou positivo para covid-19 ©REPRODUÇÃO

Depois do primeiro caso confirmado em Fátima do Sul, a 246 km de Campo Grande, a secretaria municipal de saúde já fala em 5 casos de covid-19, 4 deles de funcionários do frigorífico da JBS, conforme o jornal MS News divulgou no sábado (16).





O contágio da região em plantas do frigorífico já fez o prefeito de Vicentina, distante 255 km da Capital, pedir o fechamento da frigorífico por 15 dias, conforme cita o jornal. A cidade, até agora, tem 1 caso confirmado, também uma funcionária da JBS.





O site afirma que o prefeito Marcos Benedetti (MDB) citou mais 3 casos suspeitos no frigorífico da cidade. “Só a paralisação total pode evitar a proliferação do vírus em Vicentina e região”, disse ele ao site.





Dourados – Em Dourados, o último boletim da SES (Secretaria Estadual de Saúde) divulgado no sábado (16) trouxe 13 novos casos no município, o que levou a cidade a ocupar a 4ª posição no ranking do coronavírus, com 41 infectados.





Todos os testes das últimas 24 horas são relacionados a indígena de 35 anos, que trabalha no frigorífico JBS e testou positivo no dia 13 de maio, o que também aumenta a preocupação sobre o contagio nas aldeias.





O último boletim trouxe 29 novos casos em 24 horas em Mato Grosso do Sul, o que elevou o total de casos para 508 confirmados. Em média, o acréscimo tem sido de 6% ao dia, o que fez o secretário de saúde Geraldo Resende falar que os casos devem dobrar em duas semanas.





A reportagem procurou a empresa, por meio da assessoria de imprensa, e aguarda resposta.