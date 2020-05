Exame de coronavírus do vice Hamilton Mourão tem resultado negativo, informa assessoria

Mourão entrou em isolamento porque teve contato com servidor que contraiu covid-19. Ele deverá retomar atividades na quarta-feira, de acordo com resultado da contraprova.

O vice-presidente, Hamilton Mourão, em imagem da última segunda-feira (11) ©Wallace Martins/Futura Press/Estadão Conteúdo

A assessoria da Vice-Presidência da República informou neste domingo (17) que os exames de coronavírus aos quais se submeteram o vice-presidente, Hamilton Mourão, e a mulher dele, Paula, resultaram negativo.





Mourão e a mulher entraram em isolamento social neste sábado (16), na residência oficial do Palácio do Jaburu, depois que um servidor com quem o vice-presidente teve contato na quarta-feira (13) ter sido diagnosticado com covid-19, doença provocada pelo coronavírus.





Em nota, a assessoria informou que Mourão deverá retomar as atividades na quarta-feira, de acordo com o resultado da contraprova.





Nota da Vice-Presidência





Leia a íntegra da nota divulgada pela Vice-Presidência:





VICE-PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA





Assessoria de Comunicação Social





Nota Informativa nº 8/2020/VPR-ASSCOM





Assunto: Resultado negativo do exame para covid-19 do Vice-Presidente da República





Negativo foi o resultado dos exames a que o Senhor Vice-Presidente da República, Hamilton Mourão, e sua esposa, Paula Mourão, foram submetidos ontem para o covid-19.





O Vice-Presidente da República e sua esposa permanecem em isolamento na residência oficial do Jaburu, só devendo o Vice-Presidente Hamilton Mourão retornar ao expediente normal na quarta-feira, caso os exames de contraprova assim o autorizem.





Brasília, 17 de maio de 2020.





Atenciosamente,





SÉRGIO PAULO MUNIZ COSTA

Chefe da Assessoria de Comunicação Social da Vice-Presidência.