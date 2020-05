EMPREGOS| Funtrab oferece 157 vagas nesta quinta-feira (14)

A Funtrab (Fundação do Trabalho) de Mato Grosso do Sul oferece nesta quinta-feira 157 vagas de emprego em Campo Grande. As vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento. Há oportunidades também para candidatos com deficiência.





As oportunidades são para empregado doméstico arrumador, funileiro de veículos, garçom, gerente de departamento de produção, gerente de restaurante, instalador de som e acessórios de veículos, limpador de vidros, marceneiro, mecânico de ar-condicionado, refrigeração, mecânico de refrigeração, montador, motorista carreteiro, motorista basculante, motorista de caminhão-guinho pesado com munk, operador de áudio, operador de centro de usinagem com comado numérico, operador de máquinas de fabricação de doces, salgados e massas alimentícias.





Serviço





Os interessados devem se cadastrar na agência de emprego localizada na Rua 13 de Maio, nº 2.773, no Centro, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h30.