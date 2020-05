EMPREGOS| Funtrab oferece 120 vagas nesta quarta-feira (20)

A Funtrab (Fundação do Trabalho) oferece nesta quarta-feira (20) 120 vagas de emprego em Campo Grande. Há ofertas ainda para candidatos com deficiência. As vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento.





As oportunidades são para oficial de serviços diversos na manutenção de edificações, operador de áudio, operador de centro de usinagem com comando numérico, operador de máquinas de fabricação de doces, salgados e massas alimentícias, operador de retroescavadeira, padeiro, pedreiro de acabamento, pintor de obras, serralheiro, soldador com maçarico e arco elétrico, soldador de oficina mecânica, soldador elétrico, técnico de refrigeração e trabalhador rural.





Serviço





Os interessados devem se cadastrar na agência de emprego, na Rua 13 de Maio, nº 2.773, no Centro, de segunda a sexta-feiras, das 7h30 às 17h30.