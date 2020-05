EMPREGOS| Funtrab encerra semana oferecendo 159 vagas em várias funções nesta sexta-feira (22)

A Funtrab (Fundação do Trabalho) de Mato Grosso do Sul oferece nesta sexta-feira (22) 159 vagas de emprego em Campo Grande. As vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento. Há oportunidades exclusivas para candidatos com deficiência.





As ofertas são para armador de ferros, arte-finalista, armador de ferros, arte-finalista, assistente administrativo, assistente de vendas, atendente de farmácia, balconista, atendente de lojas e mercados, auxiliar administrativo, auxiliar de cobrança, auxiliar de escrituração fiscal, auxiliar de jardinagem na conservação de vias permanentes, auxiliar de limpeza, auxiliar de padeiro, auxiliar mecânico de refrigeração, auxiliar técnico de refrigeração, camareira de hotel, carreteiro, caseiro, chapista de lanchonete, classificador de madeira, comprador, cozinheiro geral e desenhista projetista.





Serviço





A agência de emprego fica na Rua 13 de Maio, nº 2773, e funciona de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h30.









Por Viviane Oliveira