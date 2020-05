Embriagado e sem habilitação, homem atropela motociclista

Motorista do Uno fez teste do bafômetro e resultado ficou duas vezes acima do teor de álcool permitido

Acidente ocorreu em cruzamento da Náutico com presidente Antônio Carlos ©Kisie Ainõa

O motorista de um Fiat Uno, aparentemente embriagado e sem habilitação, atropelou um motociclista na tarde desta sexta-feira (29) na Rua Naútico cruzamento com a Presidente Antônio Carlos, na Vila Almeida, na Capital. O condutor da moto Honda Titan 150 vinha pela Náutico no sentido da Fernando de Noronha. O motorista do Uno, fez o teste de bafômetro e o resultado deu 0,07 mm de álcool, duas vezes acima do índice permitido.





De acordo com informações dos bombeiros, que atenderam a ocorrência, a vítima foi socorrida inicialmente por um aluno soldado bombeiro que acionou a emergência. "Tentei acalmar o acidentado da moto, ele estava sangrando no rosto e muito nervoso”, destacou a testemunha.





A vítima foi transportada pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), em estado grave, apresentando quadro de traumatismo craniano e fratura na perna direita e na mandíbula.





Moradores da região reclamaram que no local sempre acontecem acidentes, por que o cruzamento não tem placas de sinalização.





O condutor foi encaminhado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento) Centro.





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS