Durante pandemia: Esquadrão da Juventude cria cadastro social para ajudar famílias

A associação beneficente Esquadrão da Juventude existente a 7 anos na capital, criou uma maneira de ajudar quem precisa durante a pandemia do novo coronavírus. O projeto social realiza durante todos os anos, ações de páscoa, doação de sangue, dia das crianças, sopão solidário, amigos do esporte, campanha de natal e outros, com um único intuito que é o amor ao próximo.





Diante da nova pandemia, o coordenador do projeto Fábio Rocha, 27 anos, se reuniu com membros do esquadrão em uma força tarefa para fazer doações de alimentos para quem realmente precisa. “O projeto não tem dinheiro, somos pessoas comuns, que juntas proporcionam o bem, no mês passado foram doados caixas de frango e cestas básicas, para famílias carentes da capital, mas infelizmente não damos conta de atender a todos então criamos um cadastro social, onde é feito um questionário para filtrar, pois, infelizmente muitas pessoas pedem ajuda sem precisão, impedindo quem realmente precisa de receber’” comentou Rocha.





Todo mês o grupo se junta com empresários, para levar as cestas básicas e os frangos. Mas para receber a ajuda, é feito esse cadastro social e a pessoa fica em uma lista de espera, aguardando sua vez, no dia da entrega cada integrante do esquadrão da juventude, pega de uma a seis casas para realizar a entrega em domicílio, tudo é feito com máscara e luvas, para proteção de todos.





Para o integrante do grupo Higor Silva, 23 anos, que participa do projeto há 5 anos é muito importante essas ações, de certa forma somos uma luz no fim do túnel para quem passa fome e frio. ‘Eu fico triste porque não podemos ajudar a todos, mas fazemos de tudo para alcançar o máximo de pessoa possível e isso basta, a recompensa é o amor” comentou





No mês de abril o esquadrão da juventude, doou mais de 500 ovos de páscoa. “Nossa missão é levar amor e fé de dias melhores para quem precisa, somos um beija flor tentando apagar o fogo, de gotinha em gotinha, destruímos o mal e acendemos a esperança” afirma o coordenador





Conheça alguns dos projetos do esquadrão





Amigos do Esporte: Ajuda projetos carentes, realiza um dia especial para as crianças que muitas vezes saem das drogas através do esporte.





Campanha de Natal: No dia 25 de dezembro de todo ano, o projeto realiza doação de afeto junto com brinquedos para crianças nos hospitais de Campo Grande.