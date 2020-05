DOURADOS| Quem deixar de usar máscara no Município poderá ser preso

Prefeitura pediu apoio das força de segurança para intensificar fiscalização em filas de bancos, lotéricas e supermercados

Novas medidas adotadas pela prefeita Délia Razuk tornaram mais rígidos os procedimentos de biossegurança em Dourados. Objetivo é garantir que a população utilize máscara em todas as filas de bancos e lotéricas, no transporte coletivo, nos táxis ou veículos de aplicativo, além de supermercados.’





A obrigatoriedade do uso de máscara nesses locais entrou em vigor na terça-feira na cidade e como não trazia punições para o cidadão que descumprisse a obrigação, um novo decreto foi elaborado, como forma de dar respaldo para o estabelecimento que deixa de atender quem estiver sem proteção facial.





Conforme o decreto 8.593, “a ausência do uso de máscara acarretará na retirada da pessoa da fila, impedimento de entrada nos recintos ou transporte público ou privado”. Em caso de não atendimento à medida, a Guarda Municipal ou a Polícia Militar poderão ser acionadas.

Prefeita fez reunião com forças de segurança para explicar decreto ©A.Frota A prefeita Délia Razuk se reuniu com representantes da Guarda Municipal e da Polícia Militar para discutir ações voltadas ao cumprimento do decreto que garantiu a abertura do comércio, shopping e igrejas com o objetivo de garantir o combate da Covid 19.





Durante o encontro a prefeita defendeu a integração das forças de segurança, como Guarda Municipal, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar para fazer cumprir o distanciamento das pessoas em lotéricas, agências bancárias e no comércio em geral, evitando a aglomeração de pessoas e a disseminação dos vírus.





O novo decreto de Délia ainda suspendeu por dez dias a obrigatoriedade do uso do termômetro infravermelho na entrada do shopping e templos religiosos. A maioria das drogarias da cidade estão desabastecidas desse equipamento para venda.