DOURADOS| Prefeitura consegue doações da JBS e Délia pede implantação de hospital de Campanha com 80 leitos

Prefeita Delia recebeu gerente da JBS e encaminhou atendimento a pacientes indígenas do Covid-19

A prefeita Délia Razuk destacou na manhã desta terça-feira (19) a importância de parceria firmada com a empresa JBS instalada em Dourados para a garantia do enfrentamento contra a pandemia de Coronavírus no município. Délia está solicitando à indústria a implantação de um hospital de campanha com oitenta leitos para o tratamento de pacientes da Covid-19.

©A. Frota

Em reunião realizada no gabinete a prefeita recebeu o gerente da unidade local da JBS Dirceu Rech e, na oportunidade, foi formalizada parceria da empresa com a prefeitura para a doação de cestas básicas para famílias vulneráveis e equipamentos de proteção individual (EPI) para o setor de saúde.





Ainda dentro desta parceria a JBS possibilitou a implantação de 42 leitos de enfermaria para pacientes da Covid-19 no Hospital da Missão Evangélica Caiuá para atender a demanda da doença surgida na Reserva Indígena, onde dezenas de casos foram registrados nos últimos dias.





Participaram da reunião a secretária municipal de Saúde Berenice Machado e os membros da equipe técnica que faz parte do Comitê de Gerenciamento de Crise do Covid-19, os médicos Frederico Oliveira e Ricardo do Carmo e o advogado Alexandre Mantovani. Também participaram da reunião, mas em sistema de videoconferência remota, representantes da unidade local da JBS.





Ricardo do Carmo afirmou que a JBS está destinando investimentos para aplicar no estado de Mato Grosso do Sul, onde mantém várias unidades para conter o avanço do Coronavírus.