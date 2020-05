DOURADOS| Município confirma mais um caso de coronavírus após teste em Drive-thru

Subiu para 14 o número de casos confirmados de coronavírus em Dourados. Depois de ficar duas semanas sem registrar casos confirmados do novo coronavírus (Covid-19), o município voltou a ter diagnóstico de pessoa infectada com a doença.





De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES) o último caso foi confirmado na manhã desta quinta-feira (30), o exame foi feito no primeiro dia do uso da modalidade drive-thru Covid-19. A vítima é uma mulher de 57 anos, ela está em isolamento domiciliar.





As coletas no Drive-Thru acontecem na sede do Corpo de Bombeiros, localizado na Avenida Presidente Vargas, 3 vezes por semana, das 14h às 16h. A equipe tem capacidade de realizar 30 testes diariamente. O telefone para agendamento é o (67) 3311-6263.