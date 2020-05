DOURADOS| Município confirma 10 casos de Covid-19 na Reserva Indígena

Comunidade indígena de Dourados ©Eliel Oliveira/arquivo

Com 7 novos casos registrados em 24 horas, a Reserva Indígena de Dourados passa a ter 10 confirmações para a Covid-19, segundo Boletim Epidemiológico do Distrito Sanitário Especial de Sáude Indígena de Mato Grosso do Sul (Dsei-MS), desta sexta-feira (15). A maior parte dos pacientes estaria em isolamento domiciliar e um caso estaria na Casai.





Outros 3 casos já haviam sido confirmados. O primeiro no último dia 13, outros dois na quinta-feira e 7 novos casos nessa sexta-feira (15).





De acordo com o último Boletim, outros 16 casos foram descartados. Em todo o Estado, apenas a Reserva Indígena de Dourados registrou a doença, outros 31 casos foram descartados nas aldeias de MS e outros três casos estão sendo investigados. Com as novas notificações, de 30 casos confirmados, a macrorregião de Dourados passa a ter 38.





A SES, a Secretaria Municipal de Saúde de Dourados e o DSEI (Distrito Sanitário Especial Indígena) informaram essa semana que estão fazendo o levantamento com as informações de todas as pessoas que tiveram contato com os casos confirmados. Essa rede de contato está sendo avaliada para rastreio e intervenção, tanto da aldeia, como fora dela e fará exames para o covid-19.





O caso traz preocupação considerando que Dourados possui a maior população deste grupo do Estado, totalizando 17,3 mil indígenas. "Toda equipe de saúde está trabalhando para conter o avanço da doença", reforça o titular da pasta, Geraldo Resende.





A partir do primeiro caso registrado, o plano de ação da saúde indígena passa para a segunda etapa na qual será feita ampla testagem na população indígena.





Fonte: OPROGRESSO