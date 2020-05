Dono da "Boca do Hulk", traficante matou Graziele 6 meses após prisão e soltura

Suspeito também possui passagens por violência doméstica e ameaça; policiais seguem em busca de assassino

Apontado como assassino da ex-mulher, Edson Firmo Camargo, também conhecido como “Hulk”, de 39 anos, havia sido preso em outubro do ano passado após flagrante de tráfico de drogas. Porém, mesmo com registro de passagens anteriores, o traficante conseguiu na Justiça o direito de responder em liberdade. A decisão aconteceu seis meses antes de Graziele Quele Ferreira Gomes, também de 39 anos, ser encontrada morta e enterrada em terreno no Bairro Morada Verde.





Principal suspeito do crime, Hulk é procurado pela polícia. Equipes do GOI (Grupo de Operações e Investigações) e da Deam (Delegacia de Atendimento à Mulher), estão trabalhando para capturar o feminicida. A PM (Polícia Militar) também está em alerta para encontrar o fugitivo.





Além da prisão por tráfico de drogas, no dia 13 de outubro de 2019, Edson possui em sua ficha policial passagens por violência doméstica e ameaça. Na data de sua prisão, o traficante foi flagrado em sua residência, ao lado do terreno onde o corpo de Graziele foi encontrado, na Rua Falcão, com cerca de 67 papelotes de cocaína - pesando 19,8 gramas -, além de 3,7 gramas de maconha e R$ 30 em dinheiro.





A autorização para soltura de Edson foi concedida pelo juiz plantonista José Henrique Kaster Franco.

O crime





O corpo de Graziele foi encontrado dentro de um fossa desativada. Uma prima dela contou a família é de Poconé (MT), mas a vítima vivia há muitos anos em Campo Grande e tinha relacionamento conturbado, era constantemente a agredida. Vizinhos também contaram que a vítima sofria violência doméstica.





Policiais da Força Tática da 11ª CIPM (Companhia Independente da Polícia Militar) chegaram até o corpo após denúncias de moradores. Três pessoas estão presas por auxiliar o assassino, uma mulher, uma travesti, também conhecida como “Gilsão”, e um homem cujo apelido é “Alemão”. A mulher presa, segundo levantado, seria a atual namorada de “Hulk”.





