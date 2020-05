Domingo, último dia de maio, deve ser de sol e umidade do ar baixa em todo Estado

Já nesta segunda-feira (1º de junho), chegada de frente fria promete derrubar temperaturas





Maio se despede com sol e termômetros em até 33°C em Mato Grosso do Sul, além de umidade relativa do ar próxima dos 20%. A previsão do tempo é do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).





O céu deve ficar de claro a parcialmente nublado no oeste, sudoeste e sul do estado, neste domingo (31). Nas demais áreas, claro com névoa seca.





A temperatura em Campo Grande oscila entre 30°C e 16°C. Sem perspectiva de chuva, a umidade do ar na Capital pode chegar aos 25%.





O frio é mais intenso nas regiões leste, de Três Lagoas, bem como no Sul e no Sudoeste, de Bonito até a faixa de fronteira com o Paraguai, onde os termômetros devem detectar até 12°C.





O calor promete ser maior no lado pantaneiro, região de Corumbá, onde a máxima prevista pelo Inmet é de 33°C.





A partir de amanhã, 1º de junho, frente fria deve mudar o tempo, com queda na temperatura, aumento de nuvens e pancadas de chuvas, principalmente no Sudoeste e Sul do Estado, onde pode chover forte até terça-feira (2).