Domingo de céu aberto com máxima de 32°C

Chuva e frio vão dando lugar ao céu azul e tempo seco no outono de Mato Grosso do Sul

A chuva e o frio que ocuparam a semana em Mato Grosso do Sul vão dando adeus e neste domingo (17), com máxima de 32°C no estado, o tempo deve ficar ameno durante a manhã, mas a tarde, os termômetros voltam a subir.





Conforme o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), as temperaturas voltam a subir em todo o estado nesta semana. Neste domingo, o sol tem poucos obstáculos e aparece entre poucas nuvens.





No início da semana, os dias devem ser de manhãs mais frescas, com névoa úmida, e tardes quentes, com sol entre poucas nuvens.





Neste domingo Campo Grande tem máxima de 28°C e mínima de 14°C. No centro norte São Gabriel do Oeste e Coxim devem ter máxima de 30°C e mínima de 16°C. Três Lagoas e Água Clara, no leste, ficam entre a máxima de 30°C e mínima de 14°C.





Aquidauana, Miranda e Corumbá registram máxima de 32°C e mínima de 15°C. No sudoeste e sul do estado, Bonito, Dourados e Ponta Porã ficam entre a máxima de 29°C e a mínima de 10°C.