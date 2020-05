Detran retorna com exames para novas CNHs

Os alunos já podem agendar seu exame prático de direção veicular na categoria A e B, na sede do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul), desde a última segunda-feira (04). Já no interior, apenas o município de Dourados está realizando os exames práticos pois conta com uma banca examinadora local. As provas estavam interrompidas desde o dia 20 de março devido a pandemia do Novo Coronavírus.





A diretora de Habilitação do órgão, Rosilda Melo, explica que é necessário que os CFC’s (Centro de Formação de Condutores) reagendem os alunos que não realizaram os exames devido à interrupção dos atendimentos. “Para retornar as provas é obrigatório o uso da máscara por parte do aluno, do instrutor e do examinador, além do uso do álcool em gel, disponibilizado dentro do veículo.”





Rosilda comenta que para os exames de categoria A, além da máscara é necessário que o aluno use capacete individual. “Apenas aos candidatos que apresentarem capacete próprio, sendo vedado o seu compartilhamento, poderão realizar a prova”, comenta.





Para evitar a disseminação do Novo Coronavírus, o instrutor irá higienizar os veículos a cada aluno que usá-lo. Além disso a recomendação é para não agendar e nem realizar exame o candidato que apresentar sintomas como tosse, febre, coriza, dificuldade para respirar, dores musculares, dor de cabeça e dor de garganta.