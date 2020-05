Detran em MS começa a enviar carteiras de habilitação pelos Correios

Por enquanto serão enviados apenas as renovações de habilitação que foram feitas por meio do site CNH ágil

A CNH (Carteira Nacional de Habilitação) dos condutores de Campo Grande passará a ser entregue em casa a partir desta quinta-feira (14). A ideia é evitar aglomeração nas agências do Departamento Estadual de Trânsito em meio ao período de pandemia do coronavírus.





Conforme as informações divulgadas pelo órgão, por enquanto serão enviados apenas as renovações de habilitação que foram feitas por meio do site CNH ágil. Os documentos serão entregues via Correios sem nenhuma taxa aos condutores.





A diretora de habilitação do órgão, Loretta Figueiredo explica que o processo de entrega é seguro, com a possibilidade de o condutor rastrear a correspondência. Se o carteiro não conseguir encontrar o motorista em três tentativas consecutivas os documentos serão devolvidos para serem retirados na sede do Detran.





É importante que os motoristas mantenham o endereço atualizado no site. A atualização também pode ser feita no drive thru de serviços express do Detran.





“Sabemos que este é um momento difícil para todas as pessoas e que o isolamento social afetou de sobremaneira a vida de todos nós. Por isso optamos por beneficiar o condutor com essa facilidade”, declarou o diretor-presidente do Detran em Mato Grosso do Sul, Rudel Trindade.





A ideia, segundo ele, é oferecer o serviço não só em Campo Grande mas nas cidades do interior do Estado.