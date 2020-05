Deputado Renato Câmara pede construção da Perimetral Sul e recuperação de estradas em Dourados

Deputado Renato Câmara cobrou investimentos do Estado para melhoria da infraestrutura rodoviária em Dourados ©DIVULGAÇÃO

Atento à necessidade de garantir a segurança de pedestres, motoristas e motociclistas em alguns trechos da BR-163 na região Sul de Dourados, o deputado estadual Renato Câmara (MDB) apresentou indicação na sessão desta terça-feira (5) da Assembleia Legislativa, solicitando ao governo do Estado a viabilização de recursos visando à construção da rodovia “Perimetral Sul”.





Conforme o deputado, devido ao aumento significativo de novas indústrias e conjuntos habitacionais ao longo da última década, o fluxo de veículos tornou-se mais intenso na região sul de Dourados, necessitando de providências para propiciar mais segurança para as pessoas que trafegam na região.





Neste contexto, Renato Câmara acredita que a implantação de um contorno rodoviário para atender a região sul de Dourados também será primordialmente para estruturar o escoamento de safra e produção desviando o tráfego de caminhões e veículos pesados do perímetro urbano com a ligação entre o Distrito Industrial e a BR-163, próximo à área de instalação do grande complexo industrial da Coamo.





Conforme o emedebista, o projeto merece a atenção do Executivo Estadual, por meio da Secretaria Estadual de Obras e da Agesul (pastas comandadas pelo vice-governador Murilo Zauith). “Além de promover o desenvolvimento, a Perimetral Sul proporcionará condições de crescimento logístico a Dourados, a exemplo dos benefícios conquistados para a população, com o trânsito e transporte reorganizados e facilitados pela Perimetral Norte”, argumenta o deputado.





Com um custo inicial estimado em R$ 70 milhões, o projeto inicial da obra prevê a construção da Perimetral Sul a partir da rotatória onde finaliza a Perimetral Norte (BR-463), passando pelo complexo industrial da Coamo (Posto da Capela), Distrito Industrial, Estrada Linha do Potreirito, finalizando na rotatória de acesso à BR-163 com destino à Fátima do Sul. "É uma obra de impacto regional e eu tenho certeza que, caso se concretize, teremos um grande avanço não só para Dourados, como também para as dezenas de municípios vizinhos que têm em nossa cidade um polo de serviços", finalizou Renato Câmara.





ESTRADAS





Também na sessão desta terça-feira, o deputado apresentou indicação ao governo do Estado, pedindo a viabilização de recursos para a recuperação emergencial de diversas estradas vicinais em Dourados. No documento, Renato Câmara destaca a necessidade de melhorias em diversos trechos de estradas localizadas na região da Linha do Potreirito e dos distritos de Vila Vargas, Vila Formosa, Macaúba, Picadinha, Barreirinho, Picadinha e Itahum.