Deputado Onevan requer substituição do sistema de água do Porto Caiuá

Deputado estadual destacou potencial turístico do distrito de Naviraí

O deputado estadual Onevan de Matos requereu à Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul) a substituição do sistema de abastecimento de água do distrito de Porto Caiuá, localizado em Naviraí.





Necessidade – De acordo com o pleito do parlamentar estadual, é urgente e necessária a troca da tubulação que abastece a localidade, tendo em vista a deterioração do atual sistema que atende ao distrito, que possui 60 famílias e está a, aproximadamente, 60 quilômetros da sede do município.





“Recebi um abaixo-assinado organizado pela “Associação de Moradores e Amigos do Porto Caiuá”, no qual houve a maciça participação da comunidade e que relata diversos problemas no atual sistema, como, por exemplo, vazamentos na tubulação e a redução da capacidade hidráulica”, ponderou Onevan de Matos.





Turismo – Onevan de Matos destacou, em complemento, que o distrito de Porto Caiuá está localizado às margens do Rio Paraná, possuindo um amplo potencial turístico para a população naviraiense e, também, de todo o Mato Grosso do Sul – tornando o pleito ainda mais relevante.





“Estou muito esperançoso que essa pandemia seja controlada brevemente e o Porto Caiuá tem um papel fundamental na economia do município, visto que o turismo pode ser dinamizado na região, gerando empregos, renda e agregando valor à comunidade. O importante desse pleito, no entanto, é a questão da saúde, pois os moradores estão reclamando – com razão – da qualidade da água, especialmente em razão dela não estar insípida, inodora e incolor, como deve ser”, encerrou o deputado estadual Onevan de Matos.