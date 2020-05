Deputado Neno Razuk cobra providências da Secretaria de Saúde sobre Covid-19 nas aldeias

Em sessão remota realizada nesta terça-feira (19), o deputado estadual Neno Razuk cobrou providências do secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, quanto às ações realizadas nas aldeias indígenas do Estado para evitar casos do novo coronavírus. O deputado lembrou que no dia 15 de abril apresentou requerimento solicitando tais informações, o que não foi respondido até agora.





“Fizemos o requerimento quando não havia casos nas aldeias indígenas do Estado, quando a pandemia estava no início. Agora vemos os números crescendo em Mato Grosso do Sul e o vírus já chegou às aldeias. Precisamos saber o que está sendo feito para impedir que a doença se espalhe ainda mais”, disse o deputado. Atualmente há informações de que já chega a 30 o número de indígenas confirmados com o novo coronavírus.





Comissão – O deputado também destacou que a Casa precisa receber informações contundentes sobre as ações da Secretária no que se refere às ações que estão sendo adotadas, o que também não está sendo feito. “Recebemos informações apenas sobre os números da doença. Não há detalhes sobre as ações que estão sendo realizadas”, pontuou.





Além de presidir a Comissão de Desenvolvimento Agrário e Assuntos Indígenas e Quilombolas, Neno Razuk também integra a Comissão instituída pela Assembleia Legislativa para acompanhar a ações de enfrentamento ao novo coronavírus.