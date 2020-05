Deputado Herculano Borges destina emendas para o combate ao Covid-19

Uma das atribuições dos deputados estaduais é a possibilidade de destinação de recursos através de emendas parlamentares nas áreas da Educação, Saúde e Assistência Social.





Devido a Pandemia Mundial do Coronavírus, o Deputado Estadual Herculano Borges direcionou a maioria dos recursos disponíveis (R$ 900.000) para 12 municípios do Mato Grosso do Sul investirem no combate ao COVID-19 e no fortalecimento de suas redes municipais de saúde.





"Neste momento tão difícil entendo que a soma de esforços de toda a sociedade será fundamental para a superação desta crise mundial." Herculano Borges.