Deputado Barbosinha reivindica manutenção de abono salarial dos servidores públicos de MS

O deputado Barbosinha (DEM-MS) apresentou uma importante indicação na Assembleia Legislativa, no último dia 5 de maio, solicitando ao Governo do Estado a manutenção do abono salarial dos servidores públicos estaduais de Mato Grosso do Sul. O pedido foi reforçado pelos outros deputados e transformado em indicação da Casa.





Barbosinha apoia sua indicação na preocupação com a situação dos servidores estaduais e disse que conta com o bom senso e a compreensão do Governo do Estado para que seja encaminhado à Casa de Leis um Projeto de Lei prorrogando a vigência do abono.





O prazo de validade da Lei Estadual nº 5.350 que concede o abono aos servidores termina em 31 de maio deste ano. Caso o Governo do Estado não apresente nova legislação para manter o valor pago aos servidores, o benefício será cancelado.





“No momento de grande dificuldade não é justo nem prudente retirar dos servidores estaduais um abono importante, que para eles faz diferença em seu dia a dia. A situação está difícil para todos, as famílias estão sendo afetadas pelas suspensões contratuais e desempregos, estamos passando por um momento atípico no cenário nacional, onde mesmo em momentos de dificuldades as pessoas estão se ajudando. A solidariedade e a manutenção deste abono é algo essencial”, defendeu Barbosinha.