Deputado Barbosinha pede asfalto na MS-379 entre Distrito de Bocajá e a BR-163, em Douradina

A pavimentação asfáltica do trecho entre o Distrito de Bocajá na Rodovia MS-379 e a BR-163, em Douradina, foi objeto de indicação apresentada pelo deputado Barbosinha (DEM-MS) na sessão desta terça-feira (12).





O trecho da Rodovia é bastante utilizado por produtores rurais para escoarem a safra agrícola e por estudantes. Ambos têm reclamado da falta de condições de trafegabilidade na estrada.





“Em períodos de chuva a estrada se transforma em um grande atoleiro o toda essa falta de condições adequadas tem colocado em risco a vida das pessoas que diariamente utilizam a via”, justifica o parlamentar que pede ao Governo do Estado que execute as obras no local.





“A situação chegou ao nosso conhecimento através do prefeito de Douradina, professor Jean Fogaça e encaminhamos prontamente ao governador Reinaldo Azambuja e ao secretário de Infraestrutura, Murilo Zauith, pedindo este auxílio emergencial. Sabemos que os municípios têm empenhado mais recursos nas suas ações de saúde com a chegada do coronavírus e os recursos das prefeituras para obras estão menores. Vamos cobrar e acompanhar de perto essa solicitação”, explica Barbosinha.