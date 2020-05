Deputado Barbosinha diz em live que administrar Dourados é liderar projeto regional

"Um prefeito de Dourados não pode apenas se concentrar nas questões da sua cidade, mas, principalmente, ter o olhar voltado para os problemas regionais, porque aqui aportam cidadãos e cidadãs de mais de 30 municípios e, portanto, temos essa responsabilidade regional". A afirmação foi reiterada, na manhã deste sábado (16), pelo deputado Barbosinha (DEM), pré-candidato a prefeito de Dourados, durante participação em live promovida pelo site Vigilante no canal do Facebook.





Barbosinha voltou a manifestar preocupação com problemas locais, como a falta de água nas aldeias, o que vem contribuindo para expandir os casos da Covid-19 na Reserva Indígena, disse da preocupação com as quedas nos índices da receita destinada aos cofres municipais, e defendeu o envolvimento dos setores que tenham responsabilidade com o Município no sentido de devolver a autoestima e a dignidade para a população.

O pré-candidato disse que tem consciência dos desafios que se apresentam para o próximo prefeito, e que por isso mesmo tem buscado o apoio do Governo, mantém uma sintonia estreita com o governador Reinaldo Azambuja e o vice-governador Murilo Zauith, os ministros do DEM, Tereza Cristina e o ex Henrique Mandetta, e que defende a união de toda a bancada estadual nesse projeto de recuperação do Município.





"Dourados, com uma população de mais de 500 mil habitantes no seu entorno, exige um trabalho com planejamento e bons projetos para se tornar verdadeiramente um polo de desenvolvimento regional", defendeu Barbosinha, citando exemplos de gestão que ele aplicou como diretor-presidente da Sanesul por mais de sete anos e secretário estadual de Justiça e Segurança Pública, quando impulsionou esses dois segmentos e tornou sólida a empresa de saneamento que hoje atende 68 municípios do Estado e mais consistentes as ações de repressão ao crime, principalmente após o programa "MS mais seguro' que implantou na Secretaria.