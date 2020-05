Deputado Antônio Vaz solicita em caráter de urgência disponibilização de testes rápidos do COVID-19 para profissionais do Presídio Federal

O Presidente da Comissão Permanente da Saúde e deputado estadual Antonio Vaz (Republicanos), solicitou em caráter de urgência ao Governador Reinaldo Azambuja, com cópia para o Secretário de Estado de Saúde, Sr. Geraldo Resende, a disponibilização de testes rápidos para detecção de anticorpos contra SARS-CoV-2 ao Presídio Federal para diagnosticar o COVID-19 nos profissionais do Sistema Penitenciário Federal em Campo Grande - MS.





A recomendação do Ministério da Saúde é para que os Estados e Municípios priorizem a utilização dos testes aos profissionais das áreas de saúde e da segurança pública. “Essa medida contribuirá de forma relevante para a detecção precoce de casos assintomáticos, promoção de afastamentos de casos suspeitos para o COVID-19, que configura como principal ameaça para a contaminação em massa da população carcerária” comentou Vaz.





Conforme o parlamentar, os profissionais de saúde e segurança pública são os únicos vetores de contaminação neste ambiente, por serem os únicos a terem contatos com os presos, conforme portaria DISPF nº 5, de 16 do mês de março de 2020, que suspendeu todos os tipos de visitas nas Penitenciárias do Sistema Penitenciário Federal como forma de prevenção, controle e contenção de riscos do novo Coronavírus.