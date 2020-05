Deputado Antônio Vaz preside audiência pública de prestação de contas da Secretaria de Saúde do MS

O Presidente da Comissão Permanente da Saúde, deputado estadual Antonio Vaz (Republicanos), presidiu nesta quinta-feira (28), na Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul (ALEMS), a Prestação de Contas Anual de 2019 e os Relatórios do 1° Quadrimestre de 2020 da Secretaria de Saúde do Estado (SES).





Durante a apresentação dos relatórios o deputado manifestou preocupação com a pandemia do novo coronavírus e ressaltou a importância dos cuidados com a higiene que a população precisa ter nesse momento. "É nosso dever passar para os cidadãos o detalhamento de gastos e apresentação de melhorias para o povo sul-mato-grossense, diante desse momento tão delicado que estamos vivendo” comentou Vaz.





O Governo do Estado informou que vem se preparando para conter o surto do coronavírus em Mato Grosso do Sul e relatou o detalhamento de gastos contra a pandemia do COVID-19, que só no primeiro quadrimestre deste ano gastou cerca de 22,6 milhões no enfrentamento da doença.





Ainda informando o 1º quadrimestre de janeiro a abril, foram empenhados R$ 612.419.853,30 milhões, dos quais R$ 490,574.595,79 referem-se à liquidação e R$ 431.663.261,82 já foram pagos. Do total dos desembolsos, 91% provêm de recursos próprios do Estado, 2% são de recursos federais e os demais referem-se a recursos do BNDES, arrecadação direta e convênios.





Durante a audiência pública remota, os representantes da SES ainda apresentaram o relatório anual de saúde relativo ao ano de 2019. A coordenadora Vanessa detalhou as ações do período. No total, foram pagos R$ 1.395.124.310,64 em saúde no ano passado. o maior desembolso foi da fonte de recursos próprios.





Participaram da reunião remota, os deputados Renato Câmera, Felipe Orro e Pedro Kemp, Secretário Estadual de Saúde Geraldo Rezende, Secretária Adjunta da (SES), Crhistinne Cavalheiro Maymone Gonçalves, Diretora de Vigilância em Saúde, Larissa Domingues Castilho de Arruda e a Coordenadora de Planejamento e Informação em Saúde Vanessa Prado.