Criança morre asfixiada por carga de feijão em Dourados

Movimentação de peritos, policiais civis e bombeiros na cerealista, onde aconteceu o acidente nesta manhã ©Osvaldo Duarte)

Uma tragédia na manhã desta sexta-feira (1) foi registrada em Dourados. Um menino de 6 anos morador na Vila Vieira morreu após cair em um silo soterrado por feijão.





De acordo com informações a criança estava no local junto com o pai acompanhando o avó que trabalha na empresa. O garoto subiu em uma carreta de feijão que começou a ser descarregada na noite de ontem, porém o serviço terminaria na manhã de hoje. Ao pisar no feijão começou a ser sugado, pois as vazantes estavam abertas.





Após tentativas o pai do menino conseguiu puxar o garoto, porém ele já estava roxo e sem sinais vitais. Corpo de Bombeiros e Samu foram acionados, mas a criança já estava morta. Equipes da Polícia e Perícia Técnica estão no local.

©Cido Costa

©Cido Costa