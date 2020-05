COSTA RICA| Teste Rápido: cinco pessoas que chegaram para trabalhar em Fazenda têm resultados positivo para Covid-19

Trabalhadores vieram do Maranhão para trabalhar na Fazenda SLC Agrícola

A secretária de Saúde de Costa Rica e presidente do CMPEC – Comitê Municipal de Prevenção e Enfretamento – ao novo Coronavírus, Adriana Tobal, informou na tarde desta quinta-feira, 28 de maio de 2020, durante live transmitida pelo Facebook do Município de Costa Rica – MS que cinco pessoas da cidade de Tuntum, no Estado do Maranhão, que vieram trabalhar na Fazenda SLC Agrícola fizeram o teste rápido e deram positivo para a Covid-19.





“Recebi na tarde de hoje a notificação e o resultado dos exames realizados em laboratório particular onde comunica que 74 pessoas que chegam para trabalhar na fazenda no último final de semana, todos realizaram o teste rápido e desses, cinco deram positivo”, relatou Adriana Tobal ao complementar que esses casos não serão contabilizados para Costa Rica.





Ainda conforme a documentação enviada à SMS - Secretaria Municipal de Saúde, na última segunda-feira, 25 de maio de 2020, o gerente administrativo da Fazenda SLC Agrícola entrou em contato com um laboratório particular da cidade para solicitar que fosse realizado o teste rápido nas 74 pessoas que vieram da cidade de Tuntum para trabalhar na empresa.





“Dos 74 trabalhadores, 40 ficaram na fazenda em Costa Rica e desses cinco foram confirmados com o vírus, porém são assintomáticos. Todas as medidas de isolamento estão sendo adotadas pela empresa para evitar a disseminação do vírus”, consta no documento.





O resultado dos testes, conforme o documento entregue à Secretaria Municipal de Saúde, foram repassados à SLC Agrícola na terça-feira, 26 de maio de 2020. O proprietário do laboratório particular entregou o mesmo na tarde desta quinta-feira na SMS.





“Quero primeiramente agradecer a população que tem enviado denúncias para nos ajudar na prevenção em nossa cidade. Esclareço que esse ônibus não passou pelas barreiras de entrada da cidade, uma vez que ele seguiu direto para a Fazenda SLC Agrícola. Estamos realizando o monitoramento dessas pessoas para garantir a saúde e segurança da nossa população”, concluiu Adriana Tobal.