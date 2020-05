COSTA RICA| Município segue sem casos confirmados ou suspeitos de Covid-19

O Governo de Costa Rica – MS em conjunto com o CMPEC – Comitê Municipal de Prevenção e Enfrentamento ao Coronavírus divulgou nesta segunda-feira, 11 de maio de 2020, o Boletim Epidemiológico COVID-19.





Conforme as atualizações do CMPEC, em Costa Rica não há nenhum caso suspeito ou confirmado do Covid-19. Até o momento, a cidade teve quatro casos notificados, mas que foram descartados após resultado negativo em exame laboratorial.





“Costa Rica continua sem nenhum caso suspeito ou confirmado de Coronavírus, só temos a agradecer a todos os envolvidos na prevenção, direto ou indiretamente”, enfatiza a secretária Municipal de Saúde e presidente do CMPEC, Adriana Tobal.





Mato Grosso do Sul





Já o boletim epidemiológico divulgado pela SES - Secretaria de Estado de Saúde – de hoje aponta para um aumento nos casos confirmados Mato Grosso do Sul.





De acordo com o boletim, o Estado tem 385 casos positivos para Coronavírus. Já os casos suspeitos são 35.





Desde o dia 25 de janeiro, foram registradas 3.845 notificações de casos suspeitos do Coronavírus em Mato Grosso do Sul, sendo que 3.404 casos foram desconsiderados para Covid-19. Destes, 21 foram excluídos por não se encaixarem na definição de caso suspeito do Ministério da Saúde.





Foram registrados até o momento 11 óbitos no Estado.





Brasil





De acordo com o portal de notícias G1, o Brasil registrou 165.475 casos confirmados de Covid-19. O número de mortes no País saltou para 11.309.