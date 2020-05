COSTA RICA| Com 10 leitos, primeira ala de UTI da Região Norte é inaugurada na Fundação Hospitalar do Município

Mais um importante avanço na saúde dos costarriquenses. O prefeito Waldeli dos Santos Rosa, o presidente da Câmara vereador Rayner Moraes Santos, a secretária Municipal de Saúde Adriana Tobal, o secretário de Obras Públicas Renato Barbosa de Melo e o presidente da FHCR – Fundação Hospitalar de Costa Rica – MS inauguraram na manhã desta quarta-feira, 06 de maio de 2020, a primeira ala de UTI – Unidade de Terapia Intensiva - da Região Norte do Estado – com 10 leitos adultos.





Devido as condições climáticas o secretário Estadual de Saúde Geraldo Resende não pode estar corpo presente na inauguração, porém fez questão de participar da live transmitida pelo Facebook do Município. “Estou acompanhando está cerimônia. Parabenizo a Administração de Costa Rica, em especial a secretária Adriana Tobal, o prefeito e os profissionais de Saúde desta cidade”.





“Obrigado Adriana Tobal pelas palavras de carinho e reconhecimento. Parabéns, Costa Rica, pela conquista! Gostaria muito de estar aí nesse momento tão significativo. Essa parceria do Governo do Estado, por meio do governador Reinaldo Azambuja está sendo vitoriosa, pois todos os municípios de Mato Grosso do Sul estão sendo atendidos, sem distinção de qualquer tipo. Bela e justa homenagem ao Sr. Alberto Rodi, que foi sempre um guerreiro na luta por melhores condições de saúde à população costarriquense”, escreveu Geraldo Resende durante a live.





Com o novo espaço que tem como homenageado um dos primeiros diretores-financeiros da Fundação Hospitalar, Alberto de Oliveira Rodi (in memoriam), será possível atender, neste primeiro momento possíveis pacientes infectados pelo novo Coronavírus (Covid-19) e posteriormente serão transformados em leitos geral adulto junto ao Ministério da Saúde para receber pacientes com AVC – Acidente Vascular Cerebral – infartados, politraumatizados, de Costa Rica e cidades vizinhas.





Emocionado, em seu pronunciamento o prefeito Waldeli agradeceu direto e indiretamente todos os envolvidos em mais esse sonho realizado. “O que temos para hoje é gratidão. Inauguramos nesta manhã a primeira ala de UTI da Região Norte com 10 leitos adultos. Este sonho só foi possível com empenho da secretária Adriana, do engenheiro Renato e equipe, da diretoria da FHCR, de todos os vereadores. E ainda, do amigo e companheiro secretário Estadual de Saúde, Geraldo Resende, do governador Reinaldo e também do presidente Bolsonaro e ministro da Saúde Nelson”.





“Construímos e equipamos em prazo recorde de 30 dias. Estamos prontos para atender pacientes com Covid-19, porém esperamos não precisar utilizá-las. Além disso, homenageamos dando nome a UTI de Alberto de Oliveira Rodi que por muito tempo se empenhou pela FHCR e a saúde do Município. Estamos cada dia mais avançando e pensando no principal que são as pessoas! ”, finalizou Waldeli.





Clique Aqui e confira todo o discurso do prefeito Waldeli, do presidente da Câmara vereador Rayner, da secretária Adriana e assista também a benção concedida pelo Padre Wilkson.





Comovida, a secretária de Saúde de Costa Rica enfatizou que com essa nova ala será possível reduzir significativamente os deslocamentos para os grandes centros. “Agradeço o prefeito Waldeli por acreditar em mais este sonho realizado, o secretário de Obras Renato e sua equipe que se empenhou para construir a obra em 30 dias, os vereadores que aprovaram por unanimidade o repasse à Fundação Hospitalar, ao amigo Geraldo Resende que mesmo não podendo estar presente nesse importante momento fez questão de participar da live e claro ao governador Reinaldo Azambuja. Tenho orgulho em ser servidora do Estado de Mato Grosso do Sul há mais de 30 anos. Em dezembro entrego a pasta de cabeça erguida”, concluiu Adriana Tobal.





Costa Rica passa a ser a única cidade da Região Norte do Estado que tem 10 leitos de UTI. Clique Aqui e assista na íntegra o discurso da viúva do homenageado Jacy Pina Bulhões, do presidente da FHCR Simplício e do secretário de Obras Renato.