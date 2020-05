COSTA RICA| Após quarentena sete pessoas realizam teste rápido e resultados são negativos para Covid-19

Durante live realizada na tarde desta quarta-feira, 20 de maio de 2020, a presidente do CMPEC – Comitê Municipal de Prevenção e Enfrentamento ao novo Coronavírus - secretária de Saúde Adriana Tobal, informou que as sete pessoas de Costa Rica – MS que estiveram no dia das Mães na cidade vizinha de Chapadão do Céu – GO testaram negativo para o Covid-19.





“Foi necessário realizar a quarentena dessas sete pessoas, uma vez que fomos informados, que um cidadão de Chapadão do Céu, testou positivo para a Covid-19”, esclareceu Adriana Tobal.





Ainda conforme a secretária de Saúde, assim que a comissão do CMPEC foi informada dos fatos imediatamente tomou todas as medidas de prevenção. “Eles ao chegarem em Costa Rica foram colocados em quarentena. Após os primeiros sete dias como não apresentaram sintomas fizemos o teste rápido aqui na cidade mesmo e todos testaram negativo, sendo descartado a necessidade de pedir o exame de PCR”, complementou Adriana.





Para o prefeito Waldeli dos Santos Rosa, mesmo que essas sete pessoas descumpriram a recomendação de não viajar colocando elas, seus familiares e amigos em risco, foi fundamental que todos seguiram à risca a quarentena.





“Prezamos pela transparência, por isso, divulgamos todos os dias o boletim epidemiológico. E mais uma vez, estamos cumprindo nosso dever como gestor público. Pelo protocolo do Ministério da Saúde não haveria necessidade de realizar quaisquer tipos de teste, entretanto, buscando dar resolutividade optamos por fazer os testes rápido e confirmar que os mesmos não foram contagiados pelo Coronavírus”, concluiu.





Todos os sete cidadãos podem voltar as suas rotinas normalmente, cumprindo as determinações e recomendações dos órgãos de todas as esferas.