COSTA RICA| Administração Municipal antecipa pagamento da primeira parcela do 13º salário dos servidores públicos

O prefeito de Costa Rica – MS Waldeli dos Santos Rosa anunciou nas suas redes sociais na tarde de quarta-feira, 06 de maio de 2020, mais uma medida para minimizar os impactos da pandemia do novo Coronavírus (Covid-19) para a população costarriquense. Trata-se da assinatura de um decreto que antecipa a primeira parcela do 13º (décimo terceiro) salário dos servidores públicos municipais. O pagamento será realizado até sexta-feira, 08 de maio de 2020.





“Valorizando nossos servidores municipais antecipamos a primeira parcela do 13º em decorrência da pandemia do Covid-19, e ainda, para fomentar o comércio local no dia das Mães e também no aniversário dos 40 anos de Costa Rica”, explicou o prefeito.





Ainda conforme Waldeli, “o objetivo da Administração Municipal é acompanhar a conjuntura e propor medidas para suavizar os efeitos econômicos do avanço do vírus, por isso resolvemos antecipar, para maio, o pagamento da primeira parcela do 13º.





O Decreto Nº 4.662 é excepcional no exercício 2020 e foi publicado no DIOCRI – Diário Oficial do Município de Costa Rica, na Edição N 2.642/Ano XV, Página 01, desta quinta-feira, 07 de maio de 2020. Clique Aqui e confira a publicação na íntegra.





De acordo com o secretário de Administração, Finanças, Planejamento, Receita e Controle, Paulo Renato Andriani, aquele servidor que por ventura tiver seu rompimento contratual com o município até 31 de dezembro de 2020, será providenciado o encontro de contas entre o valor antecipado e o efetivamente devido, observado o respectivo plano de cargos e carreira.





Paulo Renato complementou que “só é possível fazer esse tipo adiantamento quando se tem uma gestão eficaz. Servidores comprometidos naquilo que fazem, administração coesa e responsabilidade com os recursos do povo. Somente desta forma fazemos este tipo de ação que ajuda os servidores e suas famílias principalmente neste momento de pandemia do novo coronavírus”, concluiu o secretário de Finanças.