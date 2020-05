Corpo encontrado na cachoeira do Inferninho é de jovem de 25 anos

Rapaz estava desaparecido desde a tarde da última quinta-feira (30)

Gleisom da Silva Abreu, 25 anos, foi encontrado morto na manhã de ontem (1º) na Cachoeira do Inferninho ©Reprodução/Facebook

Corpo encontrado na manhã de ontem (1º) na Cachoeira do Inferninho, na saída para Rochedo, em Campo Grande, é de Gleisom da Silva Abreu, 25 anos. Ele estava desaparecido desde a última quinta-feira (30).





Segundo informações do boletim de ocorrência, a irmã da vítima informou à polícia que Gleisom saiu da casa onde morava, no Jardim Colúmbia, às 8h de quinta-feira. Ele estava pilotando uma motocicleta Honda CG Titan.





Por volta das 16h, ele foi visto conversando com dois homens em frente a um supermercado na Rua Jerônimo de Albuquerque, no bairro Nova Lima. Desde então, a família não conseguiu mais contato com o jovem.

Corpo da vítima foi encontrado entre pedras por grupo de rapel ©Henrique Kawaminami

O caso





Um grupo que fazia rapel na cachoeira encontrou o corpo entre as pedras. Ele estava de bruços, com camiseta, short e sem sapatos.





Conforme informações da Polícia Civil, o corpo apresentava ferimento na cabeça provavelmente proveniente da queda. Ainda conforme os peritos, no lado esquerdo do pescoço foram localizadas marcas, que serão investigadas se foram causadas em decorrência da queda, por asfixia ou golpe conhecido com mata-leão.





No local quase não foi encontrado sangue, o que leva a polícia a acreditar que vítima já foi jogada morta de uma altura de cerca de 30 metros. A motocicleta do jovem não foi encontrada.





A família havia registrado o desaparecimento na DEH (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Homicídios) nesta sexta-feira à noite.





