Condutores da Capital passam a receber CNH em casa a partir desta quinta-feira (14)

A partir desta quinta-feira (14), os condutores da Capital poderão receber sua CNH (Carteira de Habilitação Nacional), sem nenhuma taxa, através dos Correios (Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos). Por enquanto, serão enviadas apenas as renovações de habilitações realizadas através do site CNH Ágil do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul).





O diretor-presidente do Departamento, Rudel Trindade, explica que o órgão entende que os condutores estão passando por um momento delicado e por isso a iniciativa surgiu para facilitar o dia-dia, além da prevenção do Novo Coronavírus. “Sabemos que este é um momento difícil para todas as pessoas e que o isolamento social afetou de sobremaneira a vida de todos nós. Por isso optamos por beneficiar o condutor com essa facilidade”, comenta.





Rudel ressalta que esse é um dos avanços digitais do órgão, que irá facilitar a vida do cliente. “O intuito é expandir essa facilidade para todos os municípios”, comenta.





A diretora de Habilitação do órgão, Loretta Figueiredo, explica que a opção de marcar o recebimento da habilitação via postal estará disponível no site da CNH Ágil e afirma que o processo de recebimento via postal é extremamente seguro. “O condutor poderá rastrear a correspondência e acompanhar a sua entrega”, comenta.





Loretta explica que caso a habilitação não seja entregue após as três tentativas, os Correios devolverão para retirada na sede do órgão.





Atualização de endereço:





Para receber o documento em casa é necessário estar com o endereço atualizado. Caso contrário, o cliente poderá fazer a atualização de forma rápida no Drive Thru de Serviços Express.