Cinema dentro do carro? Em tempos de distanciamento, drive-in volta à moda em Campo Grande

Shopping da capital de MS vai promover sessões no estacionamento para matar as saudades dos cinemas

Devido à pandemia do coronavírus, que pegou o mundo de surpresa em 2020, muitas atividades prazerosas e simples do dia a dia se tornaram perigosas e o distanciamento social passou a ser uma medida necessária. Praças de alimentação, filas em geral, lojas e cinemas tiveram que buscar meios de se reinventar para continuar em funcionamento. Em Campo Grande, o cinema drive-in, famoso nos anos 50 e 60, voltou como uma alternativa.





Inspirado em países como Estados Unidos, Alemanha, Coreia do Sul e até outras capitais brasileiras que já adotam a medida, o Shopping Bosque dos Ipês traz no mês de junho o ‘Bosque Drive-In’, cinema que acontecerá no estacionamento da área externa do shopping com a apresentação de filmes clássicos do cinema.

“Será uma experiência inovadora para o público campo-grandense, resgatando o cinema drive-in, em uma atmosfera que mescla o retrô ao que há de mais moderno de imagem e som”, explica o gerente de marketing Diogo Salgado.





O Cinema Drive-in é uma espécie de cinema onde se assiste ao filme de dentro do carro, mantendo a distância segura entre pessoas. A banda (trilha) sonora é normalmente transmitida através de uma frequência de rádio FM ou o estabelecimento disponibiliza caixas de som.





Até o início de 2020, existia apenas um remanescente desse modelo de cinema no Brasil, o Cine Drive-in de Brasília, mas com a pandemia do coronavírus levando cada vez mais as pessoas ao isolamento social e distanciamento, diversas cidades voltaram a adotar a moda vintage.





A assessoria informa que em breve, por meio das redes sociais do Shopping Bosque dos Ipês, serão anunciadas as datas, a programação e também os links para compra de ingressos, cujo processo será inteiramente online.