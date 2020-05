CCR oferece 50 mil consultas médicas para caminhoneiros sobre Covid-19

Feito em parceria com a Cia. da Consulta, será um dos maiores programas de atendimento por telemedicina já oferecido pela rede de clínicas

O Grupo CCR vai disponibilizar para caminhoneiros de todo o país 50 mil consultas médicas online, via chamada de vídeo, para atendimentos com foco na COVID-19. O serviço pode ser agendado a partir de agora e estará disponível até julho.





Regulamentada em caráter excepcional para o período da pandemia, a telemedicina vai proporcionar aos caminhoneiros um atendimento especializado e de qualidade em relação à COVID-19, de uma forma que se ajusta à rotina deles. Por estarem constantemente em viagem, esses profissionais dificilmente conseguem agendar consultas médicas presenciais, e, ao mesmo tempo, têm muitas dúvidas sobre a doença e seus sintomas.





As 50 mil consultas colocadas à disposição dos caminhoneiros serão oferecidas por meio do Estrada para a Saúde, programa permanente do Grupo CCR que oferece atendimento gratuito de saúde e bem-estar a esses profissionais, em postos fixos e itinerantes, e que já realizou mais de 120 mil atendimentos nas rodovias administradas pelo Grupo. Nesta ação, o atendimento será feito por 30 médicos que fazem parte do corpo clínico da rede de clínicas Cia. da Consulta.





“O serviço médico oferecido aos caminhoneiros vai contribuir muito para que esses profissionais, que seguem trabalhando para manter o abastecimento das cidades, recebam um atendimento de qualidade, com informações seguras sobre os sintomas da doença e os cuidados para evitar o contágio”, disse o médico José Antônio Coelho Júnior, coordenador do Comitê de Gestão de Saúde Integrada, do Grupo CCR.





Inicialmente, a CCR investiu R$ 1,2 milhão no pacote de consultas, como parte do Plano de Apoio ao Caminhoneiro, que irá desembolsar R$ 5,7 milhões em ações de suporte ao trabalho desses profissionais.





As consultas médicas poderão ser agendadas por meio da central telefônica da Cia. da Consulta (011 4000-1001 – custo de ligação interurbana) ou pelo site www.ciadaconsulta.com.br/ccr . Os horários disponíveis de consulta serão de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, e, aos sábados, das 8h às 14h. Para o agendamento, o caminhoneiro deve informar seus dados pessoais e o número do Renavam do veículo. Antes do horário marcado, ele receberá um link no seu celular, que poderá acessar de onde estiver para a realização da consulta.





“Esse projeto é muito relevante pelo cuidado com a sociedade, pois o caminhoneiro é um profissional que deve continuar circulando e trabalhando durante a pandemia para garantir o abastecimento do país”, explica o fundador e CEO da Cia. da Consulta, Victor Fiss. “Vamos usar o recurso das consultas online da Cia. da Consulta para oferecer a eles acesso a um serviço de saúde de qualidade, incluindo um trabalho preventivo”.





Os médicos farão um levantamento da saúde dos pacientes, com questionamentos sobre doenças crônicas, histórico familiar e hábitos para entender como esses profissionais cuidam da saúde. Caso seja identificado alguma característica do novo coronavírus ou alguma queixa recorrente, serão oferecidas orientações médicas para garantir a segurança deles. Caso necessário, os médicos poderão recomendar que o paciente procure um pronto-socorro.





Sobre o Grupo CCR: Fundada em 1999, a CCR é uma das cinco maiores companhias de gestão de mobilidade da América Latina, atuando em concessões de infraestrutura em cinco países e também em diversas capitais brasileiras. Responsável pela governança e manutenção de 3.955 quilômetros de rodovias em seis estados, o Grupo CCR também administra aeroportos no Brasil e no exterior, além de serviços de transporte de passageiros em metrô, VLT e barcas, transportando mais de 1,7 milhão de passageiros ao dia.





Sobre a Cia. da Consulta: A Cia. da Consulta é uma rede de clínicas que oferece serviços integrados com alta tecnologia e qualidade médica, relacionando consultas, exames e cirurgias em um único lugar. Disponibiliza mais de 40 especialidades médicas, como Cardiologia, Ginecologia, Dermatologia e Oftalmologia, além de 2000 exames laboratoriais e de imagem. A empresa possui nove unidades em São Paulo e Região Metropolitana.