CAPITAL| Servidores da prefeitura terão jornada em dois turnos a partir de segunda-feira (25)

Para evitar aglomerações, os horários de expediente são das 7h30 às 13h30 e das 13h30 às 19h30

Divididos em dois turnos, os servidores da prefeitura de Campo Grande voltam ao trabalho nas repartições públicas em jornada especial entre os dias 25 de maio e 9 de junho.





Conforme o decreto 14.319, publicado ontem em edição extra do Diário Oficial de Campo Grande, os órgãos municipais deverão dividir suas equipes igualitariamente, de forma que 50% trabalhe no primeiro turno e o restante no segundo. A medida é para evitar aglomerações. Os horários são das 7h30 às 13h30 e das 13h30 às 19h30.





“Estamos retornando às atividades municipais, mas com cautela. Se exigimos regras para os outros, temos que fazer a nossa parte. Um retorno gradativo com regramento e protocolo de segurança. Nossos funcionários também têm família, filhos, avós. Por isso a gente vai começar dividindo os turnos”, afirma o prefeito Marquinhos Trad (PSD), durante live na manhã deste sábado (dia 23).





De acordo com o prefeito, pessoas com idade acima de 60 anos, grupo de risco para o novo coronavírus, seguem trabalhando de casa. “Vão receber seu salário de forma integral, trabalhando em home office. Não é férias não. Vão trabalhar à disposição dos chefes hierárquicos”, diz o prefeito.





Servidores com comorbidades também poderão continuar trabalhar de casa, mas mediante apresentação de laudo médico.





Conforme o decreto, o regime de teletrabalho permanecerá para servidores efetivos e comissionados que se enquadrem nas seguintes situações: possuam doenças cardiovasculares ou pulmonares, imunodeficiência de qualquer espécie, transplantados, maiores de 60 anos, gestantes e lactantes e quem apresenta os sintomas da doença transmitida pelo novo coronavírus.





Ainda segundo o documento, o regime de teletrabalho não se estenderá aos servidores que porventura convivam com pessoas que se enquadrem nos grupos de risco.





As disposições do decreto não se aplicam às áreas de saúde, segurança, assistência social e fiscalização que estejam atuando no combate à covid-19. A Secretaria Municipal de Educação deverá regulamentar a jornada especial nas unidades da Reme (Rede Municipal de Ensino).







Fonte: CAMPO GRANDE NEWS