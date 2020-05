CAPITAL| Prefeitura prorroga toque de recolher até 31 de maio

A Prefeitura de Campo Grande prorroga até 31 de maio o Toque de Recolher, para confinamento domiciliar obrigatório em todo território do Município de Campo Grande, no horário das 24h00 até as 05h00 do dia seguinte, previsto no art. 1º, do Decreto n. 14.216, de 25 de março de 2020.





O prefeito reforça a necessidade de manter o toque de recolher na cidade como medida de prevenção ao coronavírus e aponta benefícios. “É evidente que o Toque de Recolher tem contribuído e muito para a diminuição de acidentes, mortes e de pessoas infectadas. Nós temos nos adaptado a essa nova situação, prezando pela saúde e orientando sempre que as pessoas nos ajudem e fiquem em casa, sempre que possível”.





A medida que vem sendo aplicada desde o dia 21 de março, integra o conjunto de estratégias que o município vem adotando de restrição da mobilidade urbana e isolamento social, para prevenir a disseminação do novo coronavírus. É uma recomendação da Organização Mundial de Saúde e do Ministério da Saúde diante da pandemia do novo coronavírus-Covid-19.