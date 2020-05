CAPITAL| Contribuinte poderá negociar dívida de IPTU pela internet

As regras do Refis foram publicadas em edição extra do Diário Oficial de Campo Grande de hoje

Objetivo do Refis pela internet é evitar cenas como esta em tempos de pandemia ©ARQUIVO

Contribuintes poderão negociar dívidas com a Prefeitura de Campo Grande pela internet, em página que será disponibilizada a partir de 1º de junho. Os boletos para o pagamento dos débitos tributários conforme negociado serão enviados pelos Correios para a casa do devedor.





As regras do Refis, lançado ontem pela administração municipal e aprovado nesta manhã, em regime de urgência, pela Câmara Municipal, foram publicadas em edição extra do Diário Oficial do município desta terça-feira (26).





Os descontos são de 100% dos juros e multas para quem for pagar à vista, de 75% para quem for parcelar em até seis vezes e 30% para quem optar por pagar em 12 vezes. Os pagamentos deverão ser feitos até 3 de julho.





Contribuintes podem negociar débitos de IPTU (Imposto Predial e Municipal Urbano) e ISS (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza), por exemplo.