CAPÃO SECO| Sanesul desenvolve projeto de abastecimento de água para perímetro urbano

Em breve, moradores serão servidos com água tratada da Sanesul

Representantes da região, junto com o Prefeito de Sidrolândia, estiveram em reunião com o Diretor Presidente da Sanesul

A Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul) vai tornar viável a água tratada no perímetro urbano do Distrito de Capão Seco. Em parceria com a prefeitura de Sidrolândia, que já tem operação de saneamento feita pela concessionária, está sendo viabilizado o projeto de implantação do Sistema de Abastecimento de Água, e que foi pauta de reunião esta semana na sede administrativa da Sanesul.





Uma comitiva representando a região esteve acompanhando o Prefeito de Sidrolândia, Marcelo Ascoli, e o Deputado Federal, Beto Pereira, na audiência com o Diretor Presidente da Sanesul – Walter Benedito Carneiro Jr.





A diretoria de Engenharia e Meio Ambiente da Sanesul (DEMAM) está desenvolvendo o projeto. O investimento está estimado em R$ 1,5 milhão e prevê a perfuração e equipagem de um poço tubular; a construção de 8.270 metros de rede de distribuição; 250 ligações domiciliares; um reservatório metálico com capacidade de armazenar 50 m³ de água; além de uma unidade para o tratamento da água. Esta estrutura é necessária para garantir de forma segura e eficiente o abastecimento diário dos moradores. Na execução, cerca de 300 famílias serão beneficiadas.





“O planejamento é considerado um passo importante para a rápida concretização do projeto, que propiciará o desenvolvimento populacional e de oportunidades à região. Conhecemos a importância da região e a necessidade de oferecer um sistema completo de saneamento básico, num local que está se organizando como sociedade. A missão da Sanesul também é gerir oportunidades, e onde há água tratada, há progresso”, comentou o Diretor Presidente da Sanesul – Walter Carneiro Jr.





Este investimento deverá ser viabilizado com recursos da própria Sanesul e deverá chegar na localidade até o final deste ano.





Capão Seco é uma região cortada pela MS-258, e importante polo agrícola em franca expansão, e com forte produção agropecuária de grandes e pequenos produtores.





“Os moradores esperam por este momento.

É um núcleo urbano de grande força da agricultura e pecuária, ou seja, de produção de alimentos. Tenho certeza que este investimento será um marco na história do Capão Seco”, comentou o Prefeito de Sidrolândia Marcelo Ascoli.





Sidrolândia - a Sanesul já mantém uma distribuição de água para toda a população. Atualmente, está executando as obras de ampliação do sistema de esgotamento sanitário com 86 km de rede coletora de esgoto e 4.558 novas ligações domiciliares. Também estão sendo construídas elevatórias e feitas melhorias na Estação de Tratamento de Esgoto – ETE, entre outras obras complementares. Um investimento do Governo do Estado de mais de R$ 15 milhões em recursos próprios.