Capacitação gratuita em aulas remotas recebe mais de 19 mil inscrições

“Jornada de Conhecimento” começa hoje visando preparar professores da Rede Estadual de Ensino para uso de novas tecnologias

Professores das redes municipais, privada e Superior também podem participar

Começa nesta segunda-feira (25) o seminário Jornada de Conhecimento, realizado pelo Sebrae/MS em parceria com a Secretaria de Estado de Educação (SED) e a Faculdade Novoeste para capacitar os professores da Rede Estadual de Ensino para o uso de novas tecnologias em aulas remotas. O curso já contabiliza mais de 19 mil inscrições, superando a expectativa da organização.





A iniciativa, que é gratuita, foi pensada diante do cenário de pandemia do novo coronavírus, que obrigou parte das escolas a ofertar aulas remotas devido às medidas isolamento social. Assim, novos desafios surgiram para os professores: se adaptar a uma rotina diferente com gravação e transmissão de lições, e ao mesmo tempo, garantir a qualidade do processo de ensino.





Conforme o superintendente de Informação e Tecnologia da SED, Paulo Cezar Rodrigues, a situação é nova para todos. "Essa situação de aulas remotas é nova para todos os professores, famílias e alunos. Precisamos preparar tantos professores e alunos para estas novas ferramentas, para garantir minimamente o processo de ensino e o processo de aprendizagem”, disse.





Para o diretor de operações do Sebrae/MS, Tito Estanqueiro, a expectativa é proporcionar para o currículo dos professores uma capacitação “diferenciada”, que vai ao encontro da demanda atual. Desta forma, os profissionais que se capacitarem estarão mais “confiantes e dispostos” a usar ferramentas que tradicionalmente não usariam.





“A alta procura mostra como os professores estão aptos por conteúdos que contribuam para sua formação, com uma visão arrojada, de futuro. Se engajando nesta proposta, o Sebrae contribui para aquilo que é mais fundamental na sociedade: a educação. Com uma educação de alto nível, estaremos mais preparados para a competitividade sistêmica da economia global”, destacou.





Jornada de Conhecimento





Também chamado de webinar, o seminário online ao vivo em vídeo ocorre de 25 a 29 de maio. A cada dia, por duas horas, um tema será abordado: Oficina da ferramenta Google Classroom; Ensino presencial e a convergência com ambientes digitais; Storytelling na educação à distância; Novas tecnologias educacionais para EaD e ensino remoto e Criação de roteiro e gravação.





O programa foi montado pelo Sebrae, parceiro da SED por meio do Programa Nacional de Educação Empreendedora – que leva conteúdos e metodologias do tema para currículos de diferentes níveis. A instituição atua junto à nova Base Nacional Comum Curricular e por meio de parcerias com o Ministério da Educação, Canal Futura, Movimento Todos pela Educação, entre outros.





Quem irá ministrar o curso é o consultor do Sebrae/MS, Josué dos Anjos, formado em Comunicação, com pós-graduação em Marketing e Vendas, atua na docência há 20 anos em cursos de graduação e pós-graduação. Atualmente, ele é coordenador do Núcleo de Educação a Distância da Faculdade Novoeste, onde criou metodologias de engajamento de estudantes para ensino a distância.





A capacitação também conta com convidados: a professora da Faculdade de Educação da UFMS, Daiani Damm Tonetto Riedner; a coordenadora regional de Educação da SED, Caroline Pereira Cavalcante de Castro; a mestranda em computação aplicada na Faculdade de Computação da UFMS, Esteic Janaína Santos Batista; o superintendente de Informação e Tecnologia da SED, Paulo Cezar Rodrigues dos Santos; e a professora Meire de Falco Lima da SED, que possui curso superior de “Tecnologia em Produção Multimídia”.





Além das aulas, haverá espaço para os interessados tirarem dúvidas sobre os temas. O webinar terá certificado de participação e material complementar, em formato e-book, que será disponibilizado aos participantes para download. Mais informações sobre a Jornada de Conhecimento pelo telefone 0800 570 0800.