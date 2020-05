Cantor Chicão Castro fará ao vivo pelo Instagram e Youtube; valores arrecadados serão doados para Asas do Futuro

Os pais e alunos do Colégio Nova Geração, sob a coordenação da direção escolar, decidiram homenagear as mães com uma ação social virtual. Neste sábado, às 18h15, o cantor Chicão Castro fará uma live pelo Instagram e Youtube da @colegionovageracao e os valores arrecadados nesta programação musical serão doados para instituição Asas do Futuro.





“Vamos realizar arrecadação de alimentos, álcool em gel e mascaras para pessoas que estão sofrendo com o momento da pandemia. O projeto "Asas do Futuro" é reconhecido em nível nacional pelo suporte a crianças que precisam de apoio educacional, formação de valores, proteção social. O seu apoio faz a diferença na vida das pessoas. Nosso objetivo é ajudar mais de 500 famílias, além 243 jovens que hoje estão inscritos neste projeto social. A live não tem fins lucrativos”, disse o diretor de marketing do colégio, Victor Hugo Midon Safar.





Neste ano, a data comemorativa será diferente para todas as famílias que estão aprovando a ideia. “Não teremos apresentações dos nossos filhos na escola, mas poderemos ficar em casa, assistir o Chicão Castro e fazer o bem a quem precisa. Já arrecadamos 60 kg de feijão”, comentou Victor Hugo.