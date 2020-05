Frio continua durante a semana, com previsão de geadas e mínima de 3°C

Campo Grande pode registrar a menor temperatura do ano; tempo deve ser frio e seco

Frio deve continuar durante a semana ©ARQUIVO

Massa de ar polar continua sobre Mato Grosso do Sul e as temperaturas devem permanecer baixas durante toda a próxima semana. Para este domingo, há possibilidade de geadas no sul do Estado e recorde de frio em Campo Grande.





A forte queda na temperatura é provocada por uma grande e forte onda e frio que se espalha sobre o País nos próximos dias.





Conforme previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), pelo menos até quinta-feira (28), frio intenso será registrado durante a noite, madrugada e amanhecer, com abertura de sol entre poucas nuvens durante a tarde, quando temperaturas se elevam progressivamente.





Neste domingo (25), há possibilidades de geada no sul do Estado. Ainda segundo o Inmet, também há possibilidade de recorde de frio de 2020 em alguns municípios neste domingo, incluindo Campo Grande.





Conforme dados do instituto, a menor temperatura registrada em Campo Grande neste ano foi no dia 7 de maio, de 9,2°C.





Mínima prevista para domingo é de 4° e máxima de 26°C no Estado. Na segunda, temperaturas variam entre 6°C e 28°C. Temperatura cai mais na quarta-feira, quando termômetros devem registrar 3°C, com máxima de 29°C. Na quinta, previsão é de 6°C e 28°C.





Além do frio, umidade relativa do ar cai a níveis considerados prejudiciais, em torno de 20%, e tempo deve ser seco. Não há previsão de chuvas pelo menos até quinta-feira.