Campanha Maio Laranja 2020 ganha Destaque Nacional

Preocupado com o número crescente de notificações de abuso sexual e estupro de vulnerável em Mato Grosso do Sul, o Deputado Estadual Herculano Borges foi autor da Lei n° 5.118 instituída no calendário estadual como “Maio Laranja - Contra o Abuso Sexual de Crianças e Adolescentes”.





O mês foi escolhido com o objetivo de alinhar ações com o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, realizado em 18 de maio e este ano de 2020 a Campanha Maio Laranja ganhou visibilidade nacional, entrando no calendário de ações do governo federal.





Segundo dados oficiais, mais de 70 % dos crimes acontecem no ambiente familiar. “Estamos vivendo um período atípico com a pandemia de covid-19, quando as pessoas estão mais tempo dentro de suas casas, justamente onde a grande maioria dos abusos são cometidos. Devemos ficar atentos aos sinais de depressão, ansiedade, perturbações, falta de apetite, tristeza e demais comportamentos das crianças. A violência e suas consequências devem ser enfrentadas por todos. Mesmo em tempos de pandemia, não estou ignorando esse problema. Este ano estamos levando informações para a sociedade por meio da redes sociais, fazendo transmissões ao vivo e postando conteúdos informativos.” Herculano Borges





O objetivo da campanha é orientar as crianças e adolescentes sobre o que é abuso sexual, como prevenir e denunciar este tipo de crime que infelizmente aumenta a cada ano. Para mais informações acesse as redes sociais do parlamentar no Instagram: @herculanoborges e a Página do Facebook: Deputado Herculano Borges.