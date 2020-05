Caminhoneiros recebem em pedágio novas cartinhas escritas por filhos de colaboradores da CCR MSVia

A ação será nesta quinta-feira (07/05) das 15h às 19h na BR-163/MS no pedágio de Jaraguari (km 533).

Motoristas também recebem um kit com itens de alimentação e higienização

A CCR MSVia distribui na tarde de hoje (07/05) aos caminhoneiros que passarem pela BR-163/MS dezenas de cartinhas escritas e desenhadas por filhos de colaboradores da empresa. A ação acontecerá na praça de pedágio de Jaraguari (km 533, próximo a Campo Grande, na direção de Coxim) e visa homenagear os caminhoneiros que, apesar da Pandemia, continuam trabalhando para transportar produtos pelas estradas do País.





“Já realizamos uma ação desse tipo há cerca de 20 dias e a receptividade dos caminhoneiros às mensagens foi muito grande, por isso estamos fazendo de novo”, diz Luiz Fernando De Donno, Gestor de Atendimento da CCR MSVia. “As crianças entenderam a importância de homenagear os caminhoneiros e capricharam nos textos e desenhos, contribuindo assim para levar alento àqueles motoristas profissionais que estão nas estradas garantindo o abastecimento do país”.





As mensagens foram desenhadas e escritas em formulários especialmente impressos pela CCR MSVia e distribuídos aos colaboradores, para fazerem chegar aos seus filhos e filhas.





Além das cartinhas, os caminhoneiros que passarem pela Praça de Pedágio de Jaraguari receberão um kit com produtos de alimentação e higiene composto por 1 água mineral, 1 achocolatado, 1 doce amendoim, 1 paçoca, 1 bolacha, além de 1 álcool em gel 70º, 1 rolo de papel higiênico e 1 sabonete. A ação desta quinta-feira conta com o apoio da Santa Helena, empresa alimentícia de produtos à base de amendoim, que oferecerá no kit 2 snacks. Outros produtos doados pela empresa serão distribuídos ao longo do mês aos caminhoneiros.