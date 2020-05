Caminhoneiro que saiu do MS morre em acidente no Paraná

Colisão aconteceu na BR-376 na altura do km 88, no sentido Nova Londrina (PR) e causou interdição total da pista

Os veículos pegaram fogo após colisão ©DIVULGAÇÃO/PRF

Acidente envolvendo caminhão e carreta bitrem deixou duas pessoas mortas no fim da manhã desta quarta-feira (13) em Paranavaí, no Paraná. Uma das vítimas, Aguinaldo Gomes Silva, 52 anos, era morador de Rio Brilhante, distante 163 quilômetros de Campo Grande.





A PRF (Polícia Rodoviária Federal) informou que o acidente causou a interdição total da BR-376 na altura do km 88, no sentido Nova Londrina. Após a batida, um dos veículos pegou fogo. As chamas só foram controladas por volta das 16h30. A partir das 13h, foi restabelecido o trânsito, no sistema pare-e-siga. Entre as 16h e 17h, houve nova interdição total da pista para ação das equipes de resgate e remoção de ferragens. Depois, foi retomado o sistema pare-e-siga.





As carretas tinham placas de Rio Brilhante (MS) e Cianorte (PR). Segundo a PRF, um dos caminhoneiros vinha ultrapassando outros veículos em um trecho de curva, onde a manobra é proibida. Um terceiro caminhão envolvido conseguiu evitar colisão frontal.





Ainda de acordo com a PRF, uma das vítimas morreu provavelmente logo após o impacto. O outro caminhoneiro chegou a gritar por socorro, mas morreu carbonizado. Com o impacto e as chamas, as cabines praticamente se fundiram, o que dificultou os trabalhos.





Aguinaldo completou 52 anos na última segunda-feira (11). A carreta com placas de Rio Brilhante era de sua propriedade. De acordo com informações, a vítima transportava açúcar para a cidade paranaense de Maringá. A outra vítima foi identificada apenas Aldemir.





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS