CAMAPUÃ| Primeiro caso de Covid-19 é confirmado no Município

Na manhã desta quinta-feira (14), a Secretaria Municipal de Saúde de Camapuã, cidade a 140km de Campo Grande, divulgou em sua rede social que o município teve seu primeiro caso confirmado para Covid-19.





Em live realizada nesta manhã, na página oficial da Prefeitura Municipal no Facebook, a secretária de saúde de Camapuã, Márcia Suely, juntamente com o enfermeiro Josiel Abrate, divulgaram que através de um "teste rápido", realizado em uma pessoa na noite de quarta-feira no posto de saúde central, deu positivo para Covid-19.





O homem é morador de Camapuã onde tem familiares, ele estava no estado de Alagoas a trabalho. Segundo relatou o enfermeiro Josiel, o paciente teve febre no dia 04/05 e dois dias depois começou a apresentar diarreia.





O paciente foi encaminhado a um médico e após análise clínica, foi solicitado fazer o exame "teste rápido" devido ele ter relatado estar com os sintomas há dez dias.





Josiel relatou que como o teste resultou positivo, imediatamente foi informado os órgãos estaduais responsáveis. O enfermeiro relatou também que será feito um novo teste, mas de uma forma diferente e mais específico, colhendo o sangue, que será centrifugado e pegando apenas o soro para o novo exame, tudo seguindo as normas de saúde.





O paciente seguirá em isolamento domiciliar. Segundo Josiel, está sendo feito um acompanhamento sobre as pessoas que tiveram contato com o paciente, estas pessoas serão recomendadas a fazerem também o isolamento domiciliar por 7 dias, eles serão monitorados diariamente por telefone para ver se apresentam ou não alguns sintomas.





A secretaria de saúde do município pede a população que qualquer dúvida ou informação, procurar as pessoas responsáveis na própria secretaria, pede também para que não divulguem ou compartilhem conteúdo em redes sociais que exponha a família das pessoas envolvidas. A secretaria informa também que as informações oficiais serão divulgadas sempre na página da prefeitura municipal no Facebook.





